Perugia Angella sarà ancora il capitano Formisano chiede Bacchin nodo-ritiro

Perugia si conferma un luogo di continuità e passione, dove Gabriele Angella sceglie di restare in campo ancora per un anno, smentendo ogni ipotesi di addio. Il capitano, simbolo di leadership e dedizione, continuerà a indossare la maglia bianca, pronto a guidare il Perugia con la sua esperienza e determinazione. La decisione apre nuove prospettive per il club e i suoi tifosi, rafforzando il legame tra squadra e comunità.

Gabriele Angella non appende le scarpette. L'addio al calcio può attendere, almeno un anno. Dopo vari colloqui e proposte alternative, società a calciatore hanno deciso la direzione da prendere: il difensore, capitano del Perugia, sarà a disposizione di Vincenzo Cangelosi anche la prossima stagione. La possibilità si era aperta già qualche giorno fa: il diesse Meluso, un mese fa, aveva prospettato ad Angella un ruolo fuori dal campo. Visto l'anno di contratto ancora in essere, la società gli aveva proposto una stagione da collaboratore nella squadra di Meluso. Angella ha preso tempo, non si sentiva ancora pronto ad abbandonare il calcio giocato e così dopo un nuovo incontro con Mauro Meluso si è arrivati alla conclusione.

Perugia Calcio: Rinnovamento della Rosa e Futuro di Lisi, Bartolomei e Angella - Perugia Calcio si prepara al futuro con un importante rinnovamento della rosa, concentrandosi sulle strategie di sviluppo e valorizzazione dei giocatori come Lisi, Bartolomei e Angella.

