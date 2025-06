Perquisizioni nelle case dell' ex procuratore Giovanni Tinebra le accuse sull' agenda rossa di Paolo Borsellino

Nella scia di misteri e tensioni, le recenti perquisizioni nelle case dell’ex procuratore Giovanni Tinebra sollevano interrogativi sulla scomparsa dell’iconica agenda rossa di Paolo Borsellino. Un’indagine che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della memoria e della giustizia italiana. Ma cosa si nasconde dietro queste ricerche? Scopriamolo insieme, perché il passato non smette mai di sorprenderci.

Il procuratore Giovanni Tinebra avrebbe fatto parte di una loggia massonica segreta, perquisizioni per trovare l'agenda rossa di Paolo Borsellino.

