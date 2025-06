Perquisizioni e ricerca dell’agenda rossa di Borsellino

Un’ombra di mistero avvolge ancora la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino. Le recenti perquisizioni e le indagini della Procura puntano a fare luce su un prezioso documento che potrebbe svelare segreti nascosti nella lotta contro la criminalità organizzata. Secondo le ricostruzioni, l’agenda sarebbe passata di mano tra figure chiave come Giovanni Tinebra e La Barbera. La ricerca prosegue, promettendo di rivelare verità ancora celate.

Secondo la Procura, l'agenda del giudice Borsellino venne consegnata all'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, dal capo della squadra mobile di Palermo, La Barbera. Servizio di David Murgia. TG2000.

La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra - Nel cuore di un’indagine che scuote la Sicilia, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino rivela retroscena inquietanti.

