Permessi retribuiti | come funzionano per Docenti e ATA

Se sei un docente o un ATA con contratto a tempo determinato, nel 2024 potrai usufruire di tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Questa possibilità , confermata dal nuovo contratto collettivo e da recenti chiarimenti, rappresenta un'importante opportunità di flessibilità lavorativa. Ma come funzionano esattamente questi permessi e quali sono le modalità di richiesta? Scopriamo insieme i dettagli.

Chi lavora nella scuola con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto ha diritto, anche nel 2024, a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Il nuovo contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca (docenti e ATA) ha confermato questa possibilità , e un recente chiarimento ha spiegato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: permessi - retribuiti - docenti - funzionano

Permessi retribuiti per motivi personali, Tribunale di Taranto: ‘Nessuna discrezionalità del DS’ - Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto ha riaffermato che i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto soggettivo del lavoratore, inattaccabile dalla discrezionalità del dirigente scolastico.

Scuola: fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari; Permessi retribuiti per Docenti e ATA supplenti annuali: cosa occorre sapere; Permessi retribuiti diritto studio 2025 docenti e ATA: a ore oppure a giorni. Criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali].

Permessi retribuiti Docenti e ATA per motivi personali - TiConsiglio - Il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari è stato introdotto con il CCNL scuola 2006 – 2009, in base al quale ... Secondo ticonsiglio.com

Permessi retribuiti che i docenti possono fruire senza che i dirigenti scolastici possano rifiutarli. Ecco cosa dice la normativa. - Una docente titolare in una scuola secondaria di II grado, nostra assidua lettrice, ci rappresenta una problematica molto frequente nella sua scuola, ovvero il diniego molto frequente del dirigente sc ... Da tecnicadellascuola.it