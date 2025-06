Perdersi per la fama è facile Sono stata travolta dai paparazzi dopo ‘The OC’ così sono scappata da Los Angeles con la mia famiglia | lo rivela Mischa Barton

Mischa Barton, star indiscussa di “The O.C.”, rivela il dietro le quinte di una vita travolta dalla fama. Dopo essere stata travolta dai paparazzi e aver vissuto momenti di grande pressione, ha deciso di scappare da Los Angeles con la sua famiglia, cercando rifugio lontano dai riflettori. La sua esperienza ci invita a riflettere sul prezzo della celebrità e sull’importanza di trovare il proprio equilibrio tra sogno e realtà.

Mischa Barton ha prestato il volto al personaggio di Marissa Cooper nella serie tv cult "The O.C." andata in onda per quattro stagioni dal 2003 al 2007. "O.C." è l'abbreviazione di Orange County, la località della California in cui è ambientato il set. L'attrice era tra gli ospiti del Filming Italy Sardegna Festival ed è stata intercettata da Today. "Le nuove generazioni si relazionano ancora al mio personaggio di Marissa Cooper forse perché era troppo pazza per quel tempo. – ha detto – Ma oggi forse sono ancora di più orgogliosa e affascinata del mio ruolo. Sono passati tanti anni e la gente la ama ancora.