Perde il controllo dell' auto in via La Loggia e si schianta contro un albero | chiesti i danni al Comune

Perde il controllo dell’auto in via La Loggia, una delle strade più suggestive ma anche pericolose di Agrigento, e finisce contro un guardrail e due pini. L’incidente ha spinto un agrigentino a rivolgersi al tribunale, chiedendo i danni causati dal pericoloso tratto. Una situazione che evidenzia le sfide di questa meravigliosa via, tra bellezza e rischio, e che richiede interventi concreti per garantire sicurezza e tranquillità a tutti gli automobilisti.

Perde il controllo dell'auto mentre attraversa via La Loggia e si schianta contro il guardrail e due alberi di pino: agrigentino si rivolge al tribunale per chiedere i danni. Si tratta di una delle vie più panoramiche della città ma, anche, di una delle più pericolose: non solo perché spesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: perde - controllo - auto - loggia

Perde controllo dello scooter e finisce contro parete rocciosa, trasferito in ospedale - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale tra Maiori e Minori, in località Torricella.

Perde il controllo dell'auto in via La Loggia e si schianta contro un albero: chiesti i danni al Comune; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto a La Loggia: quattro feriti gravi; Perde il controllo del tir e finisce contro i divisori in cemento: autrasportatore ferito.

Perde il controllo dell’auto, grave 34enne. Fuga di gas dopo l’incidente - San Giuliano Terme (Pisa), 25 giugno 2025 – Grave incidente stradale questa mattina a San Giuliano Terme, in via Statale Abetone a Rigoli. Si legge su msn.com

Perde il controllo dell'auto e sfonda il cancello di una villetta - Incidente questa mattina, 25 giugno 2025, a Venegono inferiore: una donna è uscita di strada ed ha abbattuto la recinzione di una villetta. Come scrive primasaronno.it