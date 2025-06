Percorsi sostegno 2025 Indire lezioni online da fine luglio salvo imprevisti Esami in presenza nelle sedi decentrate

Se stai preparando i percorsi di sostegno 2025, sappi che le lezioni online di Indire inizieranno già a fine luglio, garantendo un percorso intenso e flessibile. Con pochi bandi ancora aperti e le prove d’esame in presenza nelle sedi decentrate, il tempo a disposizione sarà sicuramente stretto, ma l’organizzazione sarà la chiave per affrontare al meglio questa sfida. Esami in presenza nelle sedi decentrate sembra...

Percorsi specializzazione sostegno ex. art. 6 e ex art. 7 del DL 712024: la pubblicazione degli avvisi Indire, insieme ai pochi bandi ancora pubblicati, pongono l'inizio delle lezioni già a fine luglio. Considerata infatti la pausa estiva, deve esserci il tempo per espletare le attività in non meno di 4 mesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - sostegno - indire - lezioni

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

Corsi sostegno INDIRE, come fare la domanda passo dopo passo! VIDEO TUTORIAL alle 12:30! Seguiteci! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Translate postCorsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio. 5800 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO Vai su X

Corsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE]; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha almeno tre anni di servizio, domande fino all'8 luglio; Aperte le iscrizioni ai percorsi per le attività di sostegno.

Percorsi sostegno 2025 Indire e Università, lezioni online da fine luglio salvo imprevisti. Esami in presenza, ma dove? - 7 del DL 71/2024: la pubblicazione degli avvisi Indire, insieme ai pochi bandi ancora pubblicati, pongono l'inizio delle lezioni già a fine lugl ... Segnala orizzontescuola.it

come riconoscere in italia l’abilitazione al sostegno ottenuta all’estero: il percorso INDIRE 2025 - Il percorso di specializzazione INDIRE per docenti con abilitazione al sostegno estera consente il riconoscimento del titolo in Italia senza concorso, con formazione online, tirocinio obbligatorio e s ... gaeta.it scrive