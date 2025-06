Percorsi sostegno 2025 Indire e Università lezioni online da fine luglio salvo imprevisti Esami in presenza ma dove?

Se sei interessato ai percorsi di sostegno 2025 offerti da Indire e Università, sappi che le lezioni online inizieranno già a fine luglio, salvo imprevisti. Con pochi bandi ancora pubblicati, il calendario si sta delineando, prevedendo esami in presenza in alcune sedi specifiche. Questa rapida partenza implica un ritmo intenso, ma garantisce un'opportunità unica per chi desidera specializzarsi nel settore. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questa occasione.

Percorsi specializzazione sostegno ex. art. 6 e ex art. 7 del DL 712024: la pubblicazione degli avvisi Indire, insieme ai pochi bandi ancora pubblicati, pongono l'inizio delle lezioni già a fine luglio. Considerata infatti la pausa estiva, deve esserci il tempo per espletare le attività in non meno di 4 mesi.

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

Corsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE]; Aperte le iscrizioni ai percorsi per le attività di sostegno; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha un titolo conseguito all’estero, domande fino all'8 luglio.

VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE, triennalisti: come fare la domanda passo dopo passo - 316 euro, suddiviso in tre rate: 116 euro (inclusa marca da bollo) all'atto della domanda, 600 euro dopo la pubblicazione della graduatoria e 600 euro entro il

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell'8 luglio. 5850 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO - L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l'abilitazione specifica.