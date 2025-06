Percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE | corsi per docenti con 3 anni di servizio DECRETI MiM

Se sei un docente con almeno tre anni di esperienza, questa è la tua occasione per specializzarti nel sostegno didattico e ampliare le tue competenze. L’INDIRE ha infatti aperto i corsi di specializzazione sul sostegno, un’opportunità imperdibile per migliorare il tuo percorso professionale e contribuire in modo ancora più efficace all’inclusione scolastica. Scopri tutti i dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione e prepara il tuo futuro nel mondo dell’istruzione inclusiva.

INDIRE ha pubblicato l’avviso per i percorsi di specializzazione sul sostegno didattico. L’opportunità è riservata ai docenti con almeno tre anni di servizio specifico, offrendo una via per ottenere il titolo di specializzazione. Ecco i dettagli su requisiti e modalità di partecipazione. Requisiti per l’ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno INDIRE Per accedere ai . Percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE: corsi per docenti con 3 anni di servizio DECRETI MiM . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: specializzazione - sostegno - indire - percorsi

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

INDIRE apre le iscrizioni ai Percorsi di specializzazione sul sostegno Destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni. Le domande si presentano online dal 25 giugno all’8 luglio 2025. Tutte le info e la p Vai su Facebook

Translate post Percorsi di specializzazione sostegno INDIRE: come funziona? Una guida ai percorsi di specializzazione per l'abilitazione per il sostegno all'estero da riconoscere in Italia #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: https:// Vai su X

Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha almeno tre anni di servizio, domande fino all'8 luglio; Aperte le iscrizioni ai percorsi per le attività di sostegno; Corsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE].

Percorsi sostegno 2025 Indire e Università, lezioni online da fine luglio salvo imprevisti. Esami in presenza, ma dove? - 7 del DL 71/2024: la pubblicazione degli avvisi Indire, insieme ai pochi bandi ancora pubblicati, pongono l'inizio delle lezioni già a fine lugl ... Riporta orizzontescuola.it

Sostegno, al via i “mini-corsi” Indire con cui Valditara cerca di salvare l’inclusione scolastica - L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, a cui per la prima volta il ministero dell'Istruzione ha affidato la formazione dei docenti di sostegno, ha aperto le iscrizion ... Secondo vita.it