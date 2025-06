Percorsi di specializzazione sostegno INDIRE al via i corsi | domande dal 25 giugno fino all’8 luglio AVVISO

Se sei un docente con almeno tre anni di esperienza e desideri specializzarti nel sostegno, questa è l’opportunità che aspettavi. INDIRE ha aperto le iscrizioni ai percorsi di specializzazione, che prevedono 40 CFU e lezioni telematiche, per prepararti al meglio a supportare gli studenti con bisogni educativi speciali. Le domande sono aperte fino all’8 luglio 2025. Non perdere questa occasione di crescita professionale!

INDIRE ha pubblicato l’avviso per i percorsi di specializzazione sul sostegno rivolti a docenti con almeno tre anni di esperienza. Previsti 40 CFU e lezioni telematiche. Le domande di ammissione sono aperte fino all’8 luglio 2025 sulla piattaforma dedicata. Requisiti e modalità di iscrizione L’avviso pubblicato da INDIRE è rivolto ai docenti che hanno maturato . Percorsi di specializzazione sostegno INDIRE, al via i corsi: domande dal 25 giugno fino all’8 luglio AVVISO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

