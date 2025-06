Perché Nek avrebbe deciso di non condurre Domenica In con Mara Venier | le indiscrezioni sulla sua carriera in TV

Nek ha deciso di sorprendere i suoi fan e il pubblico televisivo scegliendo un percorso diverso da quello atteso. La sua assenza da Domenica In con Mara Venier solleva molte domande e accende la curiosità su quale nuovo progetto lo attenda. Con i palinsesti Rai in arrivo venerdì 27 giugno, scopriamo insieme le novità che potrebbero rivoluzionare la sua carriera e il panorama TV italiano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nek non sarà alla conduzione di Domenica In con Mara Venier. Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante e conduttore avrebbe scelto un altro programma. Venerdì 27 giugno saranno presentati i palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avrebbe - domenica - mara - venier

L’addio di Mara Venier a Domenica In avrebbe dovuto avviare naturalmente il valzer delle conduzioni, parzialmente arrestato dal dietrofront della conduttrice, che resterà un altro anno. Tuttavia il progetto di una nuova Rai1 ai piani alti resta in piedi, con Matan Vai su Facebook

Il nome maschile che Mara Venier vorrebbe a Domenica In: il retroscena di Selvaggia Lucarelli; Nek a Domenica In con Mara Venier e Gabriele Corsi, la scelta (sorprendente) della Rai; Domenica In, Mara Venier affiancata da Nek e Corsi. Elisa Isoardi sostituita a Linea Verde.

Perché Nek avrebbe deciso di non condurre Domenica In con Mara Venier: le indiscrezioni sulla sua carriera in TV - Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante e conduttore avrebbe scelto un altro programma. Da fanpage.it

Mara Venier a Domenica In solo con Gabriele Corsi: Nek alla corte della Clerici - Ormai sono diverse settimane che non si fa altro che parlare della nuova edizione del programma domenicale condotto da Mara Venier. Scrive msn.com