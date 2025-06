Perché Molti Imprenditori Italiani Stanno Guardando All’Isola di Malta?

Mentre Silicon Valley e Londra dominano l’attenzione, Malta ha sorpreso tutti con una strategia intelligente: trasformarsi nel cuore dell’innovazione europea. Con oltre 300 startup e un volume d’affari di 1,2 miliardi di dollari, quest’isola, percorribile in un’ora di auto, sta rivoluzionando il panorama tech, attirando imprenditori da ogni dove. Scopri come Malta sta riscrivendo le regole del successo digitale e perché sempre più italiani stanno guardando verso questa piccola grande isola.

Mentre tutti guardavano verso Silicon Valley o Londra, Malta ha fatto qualcosa di geniale: è diventata il centro nevralgico dell'innovazione europea senza troppi proclami. I numeri? Oltre 300 startup che muovono 1,2 miliardi di dollari. Non male per un'isola che potresti attraversare in macchina in un'ora.

