Perché le nazionali femminili continuano a sfidare squadre giovanili maschili rischiando figuracce? La recente sconfitta della Svizzera contro l'Under 15 del Lucerna ha acceso dibattiti e preconcetti. Tuttavia, più che il risultato, ciò che conta è il valore dell’esperienza e lo sviluppo del talento. Un percorso che va oltre le vittorie e le sconfitte, puntando a costruire il futuro del calcio femminile. Continua a leggere.

La sconfitta della nazionale svizzera contro l'Under 15 del Lucerna ha destato scalpore, alimentato da preconcetti e allusioni. In realtà, a giudicare dalle reazioni e dalle esperienze precedenti, proprio il risultato è l'unica cosa che non conta. L'obiettivo è un altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spallanzani Casalgrande settimo alle finali nazionali Under 18 femminili - Un'impresa da applausi per l’Spallanzani Casalgrande alle finali nazionali Under 18 femminili! Dopo una stagione ricca di sfide emozionanti, la squadra guidata da Ilenia Furlanetto ha conquistato il settimo posto dimostrando grinta e determinazione.

