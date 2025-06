Perché le mucche hanno le corna | quali razze le hanno e a cosa servono

Perché le mucche hanno le corna? Questi strumenti multifunzionali, distintivi di molte razze bovine, svolgono ruoli cruciali nella comunicazione, difesa e conquista del partner. Tuttavia, alcune razze sono state selezionate dall’uomo per essere prive di corna, favorendo sicurezza e praticità. Scopriamo insieme quali sono le razze che le possiedono e il loro significato nel mondo dei bovini.

