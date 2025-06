Perché Italia-Belgio di basket femminile si vedrà su due canali diversi | l’orario in cui avverrà il cambio

L’Italia si prepara a scrivere una pagina storica nel basket femminile europeo, affrontando il Belgio nella semifinale degli Europei 2025. Per garantire a tutti gli appassionati di seguire questa emozionante sfida, la partita sarà disponibile su due canali diversi, con orari di trasmissione distinti. Scopriamo insieme il motivo di questa scelta e come non perdere nemmeno un minuto di questa grande occasione. Le azzurre, capaci di...

L'Italia affronterà il Belgio nella semifinale degli Europei 2025 di basket femminile, che andrà in scena venerdì 27 giugno (ore 19.30) al Pireo di Atene (Grecia). La nostra Nazionale è tornata tra le quattro grandi del Vecchio Continente a distanza di trent'anni dall'ultima volta e ora sogna l'impresa a effetto contro le Campionesse d'Europa in carica, motivate a difendere strenuamente il titolo nella capitale ellenica. Le azzurre, capaci di battere la Turchia ai quarti di finale, dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo e inventarsi una magia. Le ragazze del CT Andrea Capobianco hanno dimostrato di possedere il giusto agonismo e la cattiveria tecnica per la fare la differenza ai massimi livelli internazionale, infilando tre affermazioni di spessore nella fase a gironi e poi riuscendo a regolare le anatoliche ai supplementari nonostante qualche errore arbitrale che ha rischiato seriamente di compromettere il cammino delle nostre portacolori.

