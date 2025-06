Perché i bambini spesso dicono ‘no' anche quando intendono il contrario | la spiegazione dell'esperta

Perché i bambini spesso dicono "no" anche quando intendono il contrario? L’esperta spiega che questo comportamento fa parte dello sviluppo emotivo e comunicativo dei più piccoli, che usano il "no" come strumento di esplorazione e autoconservazione. Un semplice “no” può celare bisogni, emozioni o semplicemente un modo per affermare la propria autonomia. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste risposte e come interpretarle correttamente.

Dopo una giornata divertente e piena di attività, una mamma si è sentita rispondere in modo negativo alla domanda: "Ti sei divertito?". Il video condiviso sui social, ha aperto una riflessione sui "no" dei bambini piccoli che non sempre significano davvero quello che sembrano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

