Per Trump la tregua a Gaza è vicina E la Ghf chiama l’Onu

Mentre le tensioni a Gaza continuano a scuotere la regione, Donald Trump afferma che una tregua è ormai «molto vicina», offrendo un barlume di speranza. Intanto, la GHF si rivolge all'ONU per cercare soluzioni durature e umanitarie. La strada verso la pace sembra più vicina, ma il cammino resta difficile. Il futuro di Gaza dipende da scelte decisive e dall’impegno internazionale.

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato ieri che un accordo di cessate il fuoco a Gaza è «molto vicino». Glielo ha comunicato il suo inviato in Medio Oriente, Steve.

