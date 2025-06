Per mesi timbra il cartellino e lascia l'ospedale arrestato medico a Bisceglie | Rientrava solo a fine turno

Un medico dell’ospedale di Bisceglie ha orchestrato una frode che durava mesi, timbrando il cartellino e lasciando l’ospedale immediatamente dopo, rientrando solo al termine del turno. Questa scorrettezza si estendeva anche ai turni notturni e pomeridiani, compromettendo la trasparenza e l’etica professionale. L’arresto del dirigente medico rappresenta un passo importante contro gli abusi nel sistema sanitario. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote l’ambiente ospedaliero.

Arrivava in ospedale, timbrava il cartellino e se ne andava subito dopo, rientrando giusto in tempo per registrare la fine del turno. Un sistema che sarebbe andato avanti per mesi, anche per i turni notturni e pomeridiani. Per questo un dirigente medico dell'ospedale di Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato arrestato per truffa aggravata e false attestazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

