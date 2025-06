Per Lang si chiude oggi prevista una call col PSV in serata

L’affare Noa Lang si avvicina alla svolta definitiva: oggi è in programma una call decisiva col PSV, che potrebbe sancire il suo passaggio ufficiale al Napoli. I tifosi azzurri sognano già di vedere l’esterno olandese in azione, puntando a rinforzare ulteriormente la rosa. Rimanete sintonizzati: le prossime ore potrebbero portare l’annuncio tanto atteso e cambiare il volto del mercato azzurro.

Ai dettagli il passaggio dell'esterno olandese al Napoli. Sembra in dirittura d'arrivo il passaggio dell'esterno olandese Noa Lang dal PSV al Napoli. Ecco i dettagli .

