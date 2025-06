Per la difesa prende quota l’idea Scalvini Manna e Conte spingono per portarlo in azzurro

La corsa per rafforzare la difesa azzurra si scalda, con Scalvini al centro delle attenzioni. Manna e Conte spingono con decisione per portarlo a Napoli, puntando su una trattativa strategica che potrebbe cambiare volto alla linea difensiva. La dirigenza partenopea lavora intensamente per assicurarsi il giovane talento dell’Atalanta, considerato l’obiettivo prioritario per il prossimo mercato. Il futuro dei campani si deciderà nelle prossime settimane, alimentando grande entusiasmo tra i tifosi.

Il giocatore dell'Atalanta obiettivo principale per la difesa partenopea. La dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato di mister Conte. La trattativa .

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Napoli attivissimo in attacco! Nuove spinte per Lorenzo Lucca, si può chiudere a breve. Per Darwin Nunez, arrivano aperture importanti dal Liverpool: la trattativa prende quota! Il mercato azzurro entra nel vivo! #Lucca #Nunez #Napoli #Calciomerc Vai su Facebook

Napoli, in attesa di Danilo prende quota un altro nome per la difesa - MSN - Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel caso in cui il club partenopeo non dovesse arrivare a Danilo starebbe prendendo quota un'altra ipotesi per la retroguardia di Conte. Lo riporta msn.com

