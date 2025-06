per la cia i raid statunitensi hanno gravemente danneggiato i siti nucleari iraniani

Le recenti operazioni statunitensi hanno segnato un duro colpo al programma nucleare iraniano, secondo quanto affermato dalla CIA. Il direttore John Ratcliffe ha evidenziato come i raid abbiano inflitto «danni gravi» e distrutto impianti chiave, con nuove prove provenienti da fonti affidabili. Questi sviluppi potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e sul futuro delle trattative internazionali.

Il direttore della Cia John Ratcliffe ha dichiarato mercoledì che i raid statunitensi contro l’Iran avrebbero inflitto «danni gravi» al programma nucleare di Teheran. «Una serie di prove credibili indica che il programma nucleare iraniano è stato severamente danneggiato », si legge nel comunicato, in cui si fa riferimento a «nuove informazioni da una fonte storicamente affidabile» secondo gli impianti chiave sarebbero stati «distrutti» e richiederebbero «anni» per essere ricostruiti. Il comunicato, tuttavia, non fornisce dettagli sui danni subiti dai siti di Natanz, Fordow e Isfahan. Il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato che i danni maggiori li ha subiti Isfahan, mentre il presidente Trump ha affermato che Fordow è stato «obliterato». 🔗 Leggi su Lettera43.it