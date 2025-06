Per il fondo affitto regionale oltre 10 milioni di euro

La Regione dimostra ancora una volta il suo impegno concreto a supporto di famiglie e lavoratori a basso reddito, con l’approvazione del Fondo 2025 per l’accesso alle abitazioni in locazione. Con oltre 10 milioni di euro disponibili, questa misura mira a rendere più accessibile il mercato immobiliare, favorendo stabilità e benessere abitativo. Un passo deciso verso un futuro più equo e sostenibile per tutti.

La Regione rafforza il proprio impegno per sostenere concretamente famiglie e lavoratori a basso reddito in locazione sul libero mercato. Va in questa direzione l’approvazione da parte della Giunta regionale del Fondo 2025 per l’accesso alle abitazioni in locazione, dotato di risorse per 10. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

