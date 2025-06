Per i pazienti più fragili nuova Unità assistenziale sul territorio

Per i pazienti più fragili, l’Asst Papa Giovanni XXIII lancia una nuova unità assistenziale sul territorio. L’Unità di Continuità Assistenziale (UCA) rappresenta un’innovazione strategica, pensata per rafforzare la rete di assistenza e offrire cure tempestive e integrate a chi ha bisogni particolari. Questa novità segna un passo importante verso un sistema sanitario più vicino, efficiente e inclusivo. Un passo deciso per tutelare la salute di tutti, specialmente dei più vulnerabili.

IL SERVIZIO. È ufficialmente attiva l'Unità di Continuità Assistenziale (Uca) dell'Asst Papa Giovanni XXIII, un servizio innovativo pensato per rafforzare la rete di assistenza territoriale e garantire una presa in carico tempestiva e integrata dei pazienti più complessi.

