Per i giudici aveva toccato il seno ma senza palpare | i pm di Catania fanno ricorso contro il prof accusato di abusi

La vicenda giudiziaria che coinvolge il professore Santo Torrisi si arricchisce di nuovi capitoli: i pm di Catania impugnano la sentenza di assoluzione, contestando la contraddizione tra le accuse e la decisione finale. Mentre l’opinione pubblica si interroga sulla linea tra comportamenti inappropriati e reati effettivi, si apre un dibattito sul ruolo delle prove e sulle responsabilità nell’ambito accademico e giudiziario. La questione è destinata a suscitare ulteriori riflessioni e approfondimenti.

La procura di Catania ha presentato ricorso contro la sentenza di assoluzione di Santo Torrisi, il professore universitario che era imputato per violenze sessuali e molestie verbali, avvenute tra il 2010 e il 2014, all’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto nei confronti di otto studentesse. Il docente è stato assolto dalle accuse, in parte perchĂ© prescritte e in parte perchĂ© – secondo il tribunale – è vero che «ha appoggiato i palmi al seno », ma «non c’è stata una pressione particolare delle mani». Nove anni per la sentenza di primo grado. Nel ricorso presentato dalla procura di Catania si parla innanzitutto dell’« inaccettabile decorso del tempo» del processo, che ha impegnato diversi collegi e ha impiegato ben nove anni per arrivare a una sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Open.online