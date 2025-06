Per Di Francesco accordo per un anno con prolungamento in caso di salvezza

ha già lasciato un segno indelebile, guidando con passione e competenza. Ora, con l’accordo firmato per un anno con possibile prolungamento in caso di salvezza, Di Francesco si appresta a scrivere una nuova entusiasmante pagina nella storia del Lecce. Un ritorno che promette entusiasmo e ambizione, puntando a un futuro ricco di successi.

LECCE – Era davvero una formalità, ora è stata risolta anche quella: Eusebio Di Francesco, lo scorso anno al Venezia, è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Lecce. Come noto, si tratta di un ritorno sulla panchina salentina: nella stagione 20112012, infatti, il tecnico, allora. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: francesco - anno - accordo - prolungamento

Francesco Nuti, il compleanno. ‘Era Cecco da Narnali’. L’idea del fratello Giovanni: ‘Per ricordarlo un evento ogni anno nella sua città’ - Il 17 maggio 2025 segna il 70° compleanno di Francesco Nuti, una figura indimenticabile del panorama artistico italiano.

Translate postPer Di Francesco accordo per un anno con prolungamento in caso di salvezza https://ift.tt/NLynUrt https://ift.tt/a9RTmo5 Vai su X

Conceição giocherà il Mondiale Raggiunto l'accordo con il Porto per il prolungamento del prestito di Chico Conceição fino al termine del Mondiale per Club. In America ci saranno anche Rugani e Kostic, di rientro dai rispettivi prestiti all'Ajax e al Fener Vai su Facebook

Per Di Francesco accordo per un anno con prolungamento in caso di salvezza; UFFICIALE LBA - Trieste, rinnovato Candussi. Matiasic: «Uno dei leader dello spogliatoio»; UFFICIALE - Rinnovo pluriennale per il vice Francesco Nanni.

Per Di Francesco accordo per un anno con prolungamento in caso di salvezza - Comunicata anche la composizione dello staff tecnico che affiancherà l’allenatore: del precedente rimane solo Sassanelli, preparato ... Scrive lecceprima.it

Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone: ora è ufficiale, accordo per un anno - Il Messaggero - E’ arrivata anche la comunicazione ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone, neo promosso in Serie A. Segnala ilmessaggero.it