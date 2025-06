PerCorsi d' Acqua | alla Selva di Gallignano una passeggiata in un luogo di natura con incontri a sorpresa

Scopri il magico mondo dei percorsi d'acqua alla Selva di Gallignano, un'esperienza unica immersa nella natura, tra incontri sorprendenti e atmosfere incantate. Una passeggiata che trasforma il rituale quotidiano in un viaggio sensoriale, dove ogni passo svela nuove meraviglie. Domenica 29 giugno, lasciati coinvolgere dalla performance teatrale ambientata in questo suggestivo luogo, portando il pubblico a vivere un’esperienza indimenticabile, come mai prima.

ANCONA - Una passeggiata in un luogo di natura, con incontri a sorpresa, come quelli che possiamo fare in un parco, o in un giardino.ma, questa volta, all’Orto Botanico “Selva di Gallignano” dove è ambientata la performance domenica prossima 29 giugno. Gli spettatori sui passi del Teatro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: selva - gallignano - passeggiata - luogo

"Fiori e stelle nella notte di San Giovanni": alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno - Vivi un’esperienza magica tra fiori e stelle nella notte di San Giovanni alla Selva di Gallignano, il 23 giugno.

SELVA DI GALLIGNANO – Comune di Ancona – ufficio stampa- comunicati del 26 giugno; Fiori e stelle nella notte di San Giovanni: alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno; Visita pastorale: passeggiata nella selva di Gallignano e Messa conclusiva a Montesicuro.

Marche: alla scoperta della Selva di Gallignano - TURISMO.it - Il fulcro dell'Orto Botanico non poteva essere che la Selva di Gallignano, ... Si legge su turismo.it

"Fiori e stelle nella notte di San Giovanni": alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno - Giovanni” con teatro e natura, storie e poesia, passeggiata e scoperte tra le fratte e gli alberi della Selva di Gallignano, eppoi uno spuntino conviviale su ... Secondo msn.com