Per attenuare la ritenzione idrica gli integratori sono tra i rimedi più efficaci Superstar alcuni ingredienti naturali detossinanti

Se le gambe pesanti e gonfie ti stanno dando filo da torcere, non disperare: gli integratori naturali detossinanti rappresentano un alleato efficace per contrastare la ritenzione idrica. Complementi ideali a creme e massaggi, questi rimedi agiscono dall’interno favorendo il drenaggio dei liquidi accumulati. Scopri come integrare nella tua routine quotidiana soluzioni efficaci e semplici per ritrovare leggerezza e benessere, anche nelle giornate più calde.

G ambe pesanti e indolenzite? Il caldo può giocare brutti scherzi, soprattutto se appesantite dalla ritenzione idrica, dall'accumulo di liquidi che ristagnano, e dalla stanchezza. Per attenuare i fastidi, oltre a creme e massaggi, possono venire in soccorso anche gli integratori, che agiscono dall'interno stimolando il drenaggio dei liquidi in eccesso. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa X Leggi anche › Gambe pesanti e ritenzione? I trattamenti di estetica da provare (anche) in estate Ritenzione idrica, le cause e i rimedi. I dati parlano chiaro: circa il 90% delle donne soffre di ritenzione idrica e di cellulite.

