Peperoncino Jazz Festival a New York successo di critica e pubblico

Il Peperoncino Jazz Festival a New York conquista pubblico e critica, confermandosi come l’evento più piccante dell’estate musicale internazionale. Nel cuore di Manhattan, questa rassegna unica intreccia le vibrazioni del jazz con il gusto italiano, portando l’energia della Calabria nel cuore di una delle metropoli più cosmopolite al mondo. Un’esperienza da non perdere, che promette di infiammare le serate newyorkesi fino a fine stagione.

Prosegue con grande successo di pubblico e critica, nel cuore di Manatthan, il Peperoncino Jazz Festival New York Session 2025. Come accade sin dal 2019, anche quest’anno il festival musicale più piccante d’Italia ha inaugurato sua ricchissima stagione di concerti, che proseguirà poi per tutta l’estate in Calabria, nel segno dell’internazionalità, con l’attesissima “New York Session”.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Peperoncino Jazz Festival” a New York, successo di critica e pubblico

