Pentathlon Alessandro Pavolini e Denis Agavriloaie staccano il pass per le semifinali dei Mondiali Junior

Alessandro Pavolini e Denis Agavriloaie brillano a Székesfehérvár, conquistando il pass per le semifinali dei Mondiali Junior di pentathlon moderno. Dopo un avvincente inizio di competizione, i nostri talenti dimostrano determinazione e abilità, portando l'Italia tra i protagonisti di questa sfida internazionale. Con il cuore e la grinta che li contraddistinguono, Alessandro e Denis sono pronti a puntare alla finale, mentre il cammino prosegue verso nuove emozioni e successi.

Entrano nel vivo a Székesfehérvár, Ungheria, i Mondiali Junior 2025 di pentathlon moderno. Nella prima giornata di gare Valentina Martinescu (Junior Asti) e Sara Forti (Pentafiano) hanno centrato le semifinali. Oggi era la volta delle qualifiche maschili ed i nostri portacolori hanno ripetuto quanto fatto dal comparto femminile. Due azzurri hanno staccato il pass per le semifinali, mentre altrettanti purtroppo sono stati eliminati. Alessandro Pavolini (Circolo delle Muse), Denis Agavriloaie (Esercito) avanzano, mentre si ferma qui il Mondiale di Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Alessandro Boero (Junior Asti).

