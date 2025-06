Pentagono | siti chiave distrutti in Iran

Le recenti operazioni militari statunitensi in Iran hanno causato danni significativi al programma nucleare, con siti chiave distrutti e una ricostruzione che richiederà anni. Secondo il direttore della CIA, le analisi sono ora più ottimistiche rispetto alle prime valutazioni, ma l’incertezza rimane sulle future mosse di Teheran. Questi eventi segnano un punto di svolta nel delicato equilibrio geopolitico.

16.00 Le nuove conclusioni del direttore della Cia, a "differenza dell'analisi preliminare", dicono che il programma nucleare iraniano è stato gravemente danneggiato dai raid americani. Lo ha detto il capo del Pentagono, Hegseth. "Molti impianti chiave - ha affermato sono stati distrutti e ci vorranno anni per ricostruirli". Poi ha specificato che il Pentagono non è al corrente di alcun rapporto di intelligence che indichi lo spostamento delle scorte di uranio arricchito dai siti iraniani prima dell'attacco statunitense. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Il Pentagono: «Devastato il programma di Teheran». Il ministro iraniano va da Putin. Missili su Israele, decine di feriti - In un clima di tensione internazionale alle stelle, gli Stati Uniti hanno annunciato su Truth un attacco che ha distrutto i siti nucleari iraniani, devastando il programma di Teheran.

«Gli impianti nucleari chiave sono stati distrutti», ha detto il presidente statunitense. Netanyahu: «Io e Trump diciamo prima la forza, poi la pace» Vai su Facebook

Khamenei in un video: Regime sionista schiacciato, abbiamo vinto, schiaffo agli Usa - Tv di Stato iraniana trasmette primo video Khamenei da cessate il fuoco: 'Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa; CIA: 'Ci sono prove della devastazione dei siti nucleari iraniani'; Iran, la Cia corregge i report pubblicati dai media: «Siti nucleari distrutti».

Siti nucleari iraniani colpiti dagli Usa, annunci e smentite su quanto siano stati danneggiati - secondo la Cia "sono stati distrutti", briefing al Pentagono alle 14 ora italiana. Si legge su msn.com

“Le bombe sono esplose”: la surreale conferenza del Pentagono che non può smentire Trump | VIDEO - Hegseth attacca la stampa: "Non riuscite a fare a meno di mentire su Trump, ce l'avete nel Dna". Come scrive dire.it