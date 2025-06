Pelletteria crisi infinita Consiglio straordinario | per capire come uscirne

La crisi della pelletteria sta mettendo a dura prova un settore storico e fondamentale per l’economia locale. Per la prima volta, politica, imprenditoria e lavoratori si incontreranno in un consiglio comunale straordinario il 3 luglio alle 21, per affrontare insieme questa sfida e individuare soluzioni concrete. Era tempo di agire: ora, più che mai, è cruciale trovare strategie efficaci per uscire da questa situazione critica.

Pelletteria in crisi, arriva il consiglio comunale straordinario. E’ stata fissata per il 3 luglio alle 21 l’assemblea che metterà insieme politica, imprenditoria e lavoratori. L’obiettivo è mettere insieme tutti i soggetti per provare a capire come se ne esce. Era stata l’opposizione a chiedere di riunire un consiglio straordinario, e dopo diverso ‘pensamento’ è arrivato il momento di chiudere la partita. I dati sono allarmanti. Con un crollo di oltre il 20 per cento dell’export il 2024 è stato disastroso e anche il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi. "Il presidente del consiglio – ha detto la sindaca Claudia Sereni – ha convocato questa assemblea straordinaria alla quale sono stati invitati rappresentati della Regione, del governo nazionale, delle associazioni datoriali, dei sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pelletteria, crisi infinita. Consiglio straordinario: "per capire come uscirne"

In questa notizia si parla di: consiglio - straordinario - pelletteria - crisi

Il supermercato al posto della biblioteca, Russo (Pd): "Chiederò un Consiglio straordinario, bisogna intervenire" - Il progetto di trasformare la biblioteca regionale in un supermercato solleva un acceso dibattito politico a Pieve di Cento.

Pelletteria, crisi infinita. Consiglio straordinario: "per capire come uscirne" - La sindaca Sereni: "Invitati Regione, governo, associazioni datoriali e sindacati". Secondo msn.com

Crisi idrica, consiglio comunale straordinario a Fossacesia - Crisi idrica, consiglio comunale straordinario a Fossacesia Richiesta la presenza del presidente Sasi Basterebbe FOSSACESIA , 12 ottobre 2024, 20:46 ... Scrive ansa.it