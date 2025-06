Pedullà convinto | Si vede l’impronta di Chivu nella squadra Pio Esposito? L’Inter è a un bivio ecco cosa farei io

Alfredo Pedullà analizza il successo dell’Inter di Cristian Chivu contro il River Plate, sottolineando come si veda chiaramente l’impronta del nuovo allenatore e il talento di Pio Esposito. La vittoria di questa notte rappresenta un bivio per la squadra: seguire questa direzione promettente o riorganizzarsi? Ecco cosa farei io, tra sogni e strategie, per consolidare questa brillante ripartenza.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così il successo ottenuto questa notte dall’Inter contro il River Plate. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà si è espresso così sulla vittoria convincente ottenuta dall’ Inter di Cristian Chivu nel match del Mondiale per Club contro il River Plate di Marcelo Gallardo, con protagonista d’eccezione Pio Esposito. PAROLE – « L’Inter ha sviluppato un bel calcio, si vede una certa impronta. La squadra ha giocato con personalità. Pio Esposito? Sono un suo grande estimatore, l’ho apprezzato fin dai suoi primi passi. All’estero ti chiedono tantissimi soldi per giocatori giovani, quando li hai e sono bravi bisogna farli giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà convinto: «Si vede l’impronta di Chivu nella squadra. Pio Esposito? L’Inter è a un bivio, ecco cosa farei io»

