Pecore colpite dalla lingua blu | Coldiretti torna a lanciare l’allarme

Coldiretti lancia nuovamente l’allarme: la “Blue Tongue” minaccia gli allevamenti di ovini e caprini, portando febbre, trombosi e ulcerazioni. Questo virus trasmesso da moscerini può essere scongiurato grazie a misure preventive mirate, ma l’attenzione deve rimanere alta per salvaguardare il settore e la qualità della nostra produzione animale. È fondamentale agire tempestivamente per proteggere il patrimonio zootecnico e garantire un futuro sostenibile agli allevamenti italiani.

La temuta “blue tongue” è tornata a bussare alla porta degli allevamenti di ovini e caprini della regione. Il virus che colpisce i ruminanti, trasmessa attraverso dei moscerini, provoca febbre seguita da trombosi, edema ed ulcerazioni nella bocca e nel naso degli animali. Si può prevenire ma i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Indennizzi ovini lingua blu 2024. Anziché le 300 euro a capo si pagherà 210, pecore colpite anziché 20 euro a capo promesso si pagherà 8 euro a capo. Promesse mancate T.Piana Vai su Facebook

Allarme lingua blu, Coldiretti chiede un tavolo. Monitoraggio attivato dalla Regione - In Umbria cresce la preoccupazione per la diffusione della “lingua blu”, una malattia virale che colpisce pecore, capre e bovini, trasmessa da piccoli insetti simili a zanzare. Come scrive umbria24.it

Blue tongue in Abruzzo, Coldiretti chiede piano vaccinale - E' l'appello di Coldiretti Abruzzo in merito all'allerta sanitaria scattata in Abruzzo per la diffusione della 'Blue tongue', la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata ... Segnala msn.com