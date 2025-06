Pazzo comunista! Trump bombarda il candidato sindaco di New York Mamdani | ugandese musulmano ex rapper e pro Pal

Il panorama politico di New York sta vivendo un cambiamento senza precedenti: Zohran Mamdani, candidato dem radicale con radici ugandesi e passato come rapper, si prepara a conquistare la carica di sindaco. Trump, con il suo stile provocatorio, non perde occasione per criticare questa ascesa, alimentando polemiche infuocate. Quello che emerge è un quadro di sfide e contrasti che promettono di rivoluzionare la città. La prossima fase sarà decisiva: il futuro di New York è in bilico.

“Finalmente è successo, i Democratici hanno superato il limite. Zohran Mamdani, un pazzo comunista al 100%, ha appena vinto le primarie dem e si avvia a diventare sindaco. Abbiamo già avuto dei radicali di sinistra, ma questo sta diventando un po’ ridicolo”. Non usa mezze misure, come sempre, Donald Trump, che commenta così il successo di Mamdani che, a suo dire, “ha un aspetto terribile, la sua voce è irritante, non è molto intelligente, ha l’appoggio di AOC ( Alexandra Ocasio Cortez )+3, di tutti stupidi, e persino il nostro grande senatore palestinese, il piangente Chuck Schumer, sta strisciando verso di lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Pazzo comunista!”. Trump bombarda il candidato sindaco di New York, Mamdani: ugandese, musulmano, ex rapper e pro Pal

In questa notizia si parla di: pazzo - comunista - mamdani - trump

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem. Trump: "Pazzo comunista" - In un sorprendente colpo di scena, Zohran Mamdani, giovane socialista musulmano di 33 anni, conquista le primarie democratiche a New York, battendo l’ex governatore Cuomo e ribaltando i pronostici.

Translate post"Un pazzo comunista al 100 %", il salace commento di Donald #Trump su Zohran #Mamdani, vincitore delle primarie #Dem per la carica di sindaco a New York. #NYCMayor @RSIInfo_ Vai su X

Trump attacca Zohran Mamdani, il vincitore delle primarie dem a New York: “È un pazzo comunista”; Pazzo comunista!. Trump bombarda il candidato sindaco di New York, Mamdani: ugandese, musulmano, ex rapper e pro Pal; Socialista e musulmano: Mamdani guarda a sinistra per conquistare New York.

Trump attacca Zohran Mamdani, il vincitore delle primarie dem a New York: “È un pazzo comunista” - Zohran Mamdani, un pazzo comunista al 100%, ha appena vinto le primarie dem e si avvia a diventare sindaco”. Come scrive informazione.it

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem. Trump: "Pazzo comunista" - Musulmano, pro pal e radicale: così può cambiare il volto della Grande Mela ... Scrive msn.com