Pazzo comunista! Trump bombarda il candidato sindaco di New York Mamdami | ugandese musulmano ex rapper e pro Pal

In un clima di scontro aperto e polemiche infuocate, la vittoria di Zohran Mamdani alle primarie democratiche di New York ha acceso gli animi tra sostenitori e detrattori. Trump, senza mezze misure, non perde occasione per criticare il suo avversario, dipingendolo come un simbolo di quella sinistra radicale che preoccupa l’establishment. Ma cosa ci riserva il futuro di questa corsa elettorale? Scopriamolo insieme.

“Finalmente è successo, i Democratici hanno superato il limite. Zohran Mamdani, un pazzo comunista al 100%, ha appena vinto le primarie dem e si avvia a diventare sindaco. Abbiamo già avuto dei radicali di sinistra, ma questo sta diventando un po’ ridicolo”. Non usa mezze misure, come sempre, Donald Trump, che commenta così il successo di Mamdani che, a suo dire, “ha un aspetto terribile, la sua voce è irritante, non è molto intelligente, ha l’appoggio di AOC ( Alexandra Ocasio Cortez )+3, di tutti stupidi, e persino il nostro grande senatore palestinese, il piangente Chuck Schumer, sta strisciando verso di lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Pazzo comunista!”. Trump bombarda il candidato sindaco di New York, Mamdami: ugandese, musulmano, ex rapper e pro Pal

