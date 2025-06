Pazzi a tutti i costi - Spettacolo teatrale

Preparati a un viaggio tra follia e genialità con "Pazzi a tutti i costi", lo spettacolo teatrale degli allievi della scuola di recitazione di Teatro Fuori Rotta. Un gruppo di artisti unici, tra sanatorio e creatività sfrenata, ti farà scoprire il sottile confine tra genio e pazzia. Non perdere questa coinvolgente esperienza nel suggestivo spazio esterno di Teatro ai Colli—una serata che ti lascerà senza parole!

Saggio degli allievi della scuola di recitazione di Teatro Fuori Rotta - Gruppo avanzato adulti 2. Un gruppo di folli geni, un sanatorio. e nessuna voglia di guarire! Scopri il sottile confine tra genio e pazzia nello spazio esterno di Teatro ai Colli! Locandina ufficio stampa Teatro ai Colli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

