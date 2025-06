PayPal ha deciso di prendere la strada dell'intelligenza artificiale.

PayPal abbraccia il futuro con l’intelligenza artificiale, siglando un accordo con Perplexity per rivoluzionare i pagamenti conversazionali. Sebbene i consumatori siano ancora restii, la corsa verso questa innovazione è ormai inarrestabile. Chi saprà adattarsi per primo avrà un vantaggio competitivo decisivo: il cambiamento è alle porte e il momento di agire è ora.

