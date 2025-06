pauroso incidente tra scooter e auto a lugo grave una donna

Un incidente spaventoso scuote Lugo: uno scontro tra scooter e auto in via Quarantola ha provocato gravi conseguenze, con una donna di 40 anni trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Cesena. La dinamica dell'incidente resta sotto indagine, ma la scena è stata immediatamente segnata da un forte senso di emergenza e preoccupazione. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Bizzuno di Lugo (Ravenna), 26 giugno 2025 – E’ stata trasportata in elicottero con un codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la passeggera 40enne di uno scooter (condotto da un uomo), scontratosi intorno a mezzogiorno di oggi con una ‘Chevrolet Spark’ in via Quarantola all’ intersezione con via Sant’Antonio, all’altezza della frazione lughese di Bizzuno. Moto che procedeva sulla via Quarantola con direzione di marcia Lugo-Fusignano. Al volante della vettura c’era una 45enne che da via sant’Antonio si era immessa sulla via Quarantola svoltando a sinistra per dirigersi verso Fusignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it