Paura in centro storico | fiamme dalla cucina dell' appartamento

Un timore improvviso ha attraversato il cuore del centro storico di Bolzano, quando alle 23:20 una chiamata al 112 ha segnalato un incendio proveniente da un appartamento in via Dr. Streiter. I vigili del fuoco, intervenuti con prontezza, hanno affrontato non poche difficoltà nel raggiungere la scena. Come hanno spiegato gli operatori, “è stato…", dimostrando ancora una volta il coraggio e la professionalità dei nostri eroi in divisa.

Erano circa le 23:20 quando una chiamata al 112 ha fatto scattare i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano, intervenuti per un incendio in via Dr. Streiter. Non è stato semplice, per i pompieri, raggiungere il luogo dell’incendio. Infatti, come hanno spiegato gli stessi, “è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: paura - centro - storico - fiamme

Spari durante l’intervista in Brasile: paura per Coutinho al centro sportivo del Vasco VIDEO - Durante un’intervista al centro sportivo del Vasco da Gama in Brasile, un grave episodio di sparatoria ha scatenato panico tra i presenti.

Translate postPaura in via Milano Alta a un passo dal centro storico di Como dove per cause da chiarire un’auto ibrida è andata in fiamme mentre transitava davanti all’Istituto Pessina. Sul posto i vigili del fuoco. Cause da accettare. Seguiranno aggiornamenti. Vai su X

Paura in via Milano Alta a un passo dal centro storico di Como dove per cause da chiarire un’auto ibrida è andata in fiamme mentre transitava davanti all’Istituto Pessina. Sul posto i vigili del fuoco. Vai su Facebook

Fiamme in cucina, momenti di paura in un appartamento del centro storico: l'intervento dei vigili del fuoco; Paura in centro storico a Bolzano: fiamme dalla cucina dell'appartamento 25 giugno; Casa distrutta dalle fiamme. Terrore nel centro abitato.

Fiamme in cucina, momenti di paura in un appartamento del centro storico: l'intervento dei vigili del fuoco - Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel centro storico di Bolzano a causa di un incendio che è scoppiato all'interno di un appartamento. Segnala ildolomiti.it

Momenti di paura ad Avio, incendio devasta il tetto di una casa: salvi i proprietari che non si trovavano nell’edificio - AVIO (TRENTO) – Momenti di panico nel cuore del centro storico di Avio, quando nella giornata di oggi, 25 giugno, un violento incendio ha devastato il tetto di un’abitazione. Si legge su nordest24.it