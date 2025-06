Paura alle Poste di Foligno per l’esplosione di un pacco arriva il nucleo batteriologico Ma era solo aloe

Paura alle poste di Foligno, dove un'esplosione ha scatenato preoccupazioni tra i dipendenti e i clienti. In un clima di tensione, il personale temeva il peggio, sospettando una minaccia esplosiva. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e all’accurata analisi, si è scoperto che si trattava semplicemente di aloe, dissipando ogni timore. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza e la calma in situazioni di emergenza.

Foligno (Perugia), 26 giugno 2025 – Tanta paura questa mattina alle Poste di Foligno per l' esplosione di un pacco. Visto il delicato momento internazionale, e il rischio attentati, all'inizio il personale ha pensato anche che all'interno della scatola potesse esserci dell'esplosivo. Poi, dopo un'accurata ispezione da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti con un corpo specializzato, è emerso che il liquido, contenuto in varie bottigliette di plastica, era semplicemente aloe. Non è chiaro invece se sia stato il caldo a far scoppiare il pacco, la pressione o un confezionamento non adeguato. A riferire l’accaduto è una nota del comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it