Paura a Pontassieve per le fiamme ad un container.

Paura a Pontassieve per un incendio che ha coinvolto un container in via Molin del Piano. Le fiamme alte hanno attirato l’attenzione dei residenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo le fiamme e rassicurando la comunità. La pronta risposta ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’efficacia della loro operatività.

PONTASSIEVE – Paura a Pontassieve per l’ncendio ad un container. Fiamme alte ma per fortuna nessun ferito né grossi danni. I viigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 12 in via Molin del Piano in Via Molin del Piano, per l’incendio di un container, uno scarrabile posizionato a terra, con all’interno vario materiale. Sul posto la squadra ha effettuato lo spegnimento dell’incendio e inviato sul posto in supporto l’autobotte dalla sede centrale con vari rifornimenti all’idrante. Sul posto anche la polizia locale. È stato inoltre richiesto inoltre l’intervento di uno escavatore per lo smassamento del materiale al suo interno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

