Paura a Fidenza | rogo in un appartamento

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di Fidenza, in via Palestro 15, ha generato grande paura tra i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo in allarme l’intera zona. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento mentre le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. La comunità resta in apprensione, sperando in un rapido intervento e in una soluzione definitiva.

