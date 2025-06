Paura a Fidenza | rogo in un appartamento casa distrutta dalle fiamme e famiglie dell' intera palazzina evacuate

Un incendio devastante a Fidenza ha sconvolto una intera comunità, con un appartamento in fiamme in via Palestro 15. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo le famiglie a evacuare in fretta e furia. I vigili del fuoco, impegnati per ore nello spegnimento, stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio. La paura e la solidarietà si diffondono tra i residenti, mentre si cerca di capire come evitare tragedie simili in futuro.

Incendio in un appartamento di Fidenza, in via Palestro 15. Le fiamme si sono propagate per cause in corso di accertamento e i vigili del fuoco ci hanno messo ore per spegnere le fiamme. L'allarme è scattato stamattina alle 9, dopo che l'incendio si è propagato all'interno di un'abitazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Appartamento a fuoco a Fidenza, vigili del fuoco al lavoro - Ancora non si conoscono le cause del rogo, che sono in corso di accertamento, e i vigili del fuoco sono tuttora impegnati nel tentativo di spegnere ...

