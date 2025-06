Paula Zanetti spiega la prestazione di Pio Esposito | Chiedetegli chi…

Paula Zanetti, con il suo tipico spirito ironico, ha celebrato la straordinaria prestazione di Pio Esposito durante la vittoria dell’Inter contro il River Plate. Alla sua prima da titolare, il giovane classe 2005 ha segnato il suo primo gol con i nerazzurri, lasciando tutti a bocca aperta con giocate di talento e sicurezza. Ma cosa rende Pio così speciale? Scopriamolo insieme.

Paula Zanetti, moglie di Javier, ha spiegato ironicamente la super prestazione di Pio Esposito contro il River Plate. Le sue parole. La vittoria dell’ Inter sul River Plate è tutta targata Francesco Pio Esposito. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, il classe 2005 ha realizzato il suo primo gol in assoluto con Ii meneghini. Oltre alla rete del momentaneo 1-0, moltissime le ottime giocate fatte intravedere dal ragazzo, che non a caso si è guadagnato la palma di MVP della gara. Una prestazione non scontata, non solo per la bravura del centravanti, ma anche e soprattutto per un evento successo appena prima della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Paula Zanetti spiega la prestazione di Pio Esposito: «Chiedetegli chi…»

In questa notizia si parla di: zanetti - prestazione - esposito - paula

Paula Zanetti su Francesco Pio Esposito: «Chiedetegli chi..».

Empoli da sballo, il poker è servito. Come un uragano: 4 gol in un tempo. Seba Esposito è in stato di grazia. Affondato il Verona dell’ex Zanetti - MSN - Dopo il trionfo in Coppa un’altra prestazione perfetta: gli azzurri allungano sulla zona calda e vedono l’Europa. msn.com scrive

Javier Zanetti: chi è, età, carriera, Inter, moglie Paula e figli, Instagram - Il Corriere della Città - Javier Zanetti è un dirigente sportivo ed ex calciatore argentino che ha giovato come centrocampista e difensore. ilcorrieredellacitta.com scrive