Pattinaggio artistico | le prime scelte musicali degli azzurri per la stagione olimpica

Il pattinaggio artistico italiano si prepara a volare verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con i nostri azzurri già al lavoro per scegliere le colonne sonore dei loro programmi. Un passo cruciale in vista dell’importante sfida olimpica, che promette emozioni e sorprese. Fra musica e talento, il futuro è tutto da scoprire: ecco le prime anticipazioni che ci fanno sognare un’Italia protagonista sulla scena internazionale.

Ferve il lavoro nel pattinaggio artistico, movimento che al momento si trova a fronteggiare uno dei momenti più delicati della fase di preparazione, ovvero la scelta dei nuovi programmi, questa volta particolarmente importanti considerato l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al momento alcuni azzurri hanno già svelato il tema musicale che accompagnerà le loro performance nei prossimi mesi, dando delle gustose anticipazioni sui social media. Tra i primi a dare notizia delle proprie scelte è stato Matteo Rizzo, il quale tornerà nuovamente ad utilizzare in uno short program la voce di Damiano David, stavolta non però con un brano dei Maneskin, bensì con il progetto solista; nello specifico il nativo di Roma performerà sulle note di “ Sirverlines ” (versione per orchestra), sulle coreografie del fidato Massimo Scali. 🔗 Leggi su Oasport.it