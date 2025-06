Patrizia conte in concerto

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Patrizia Conte, la voce più travolgente del panorama italiano, si esibirà in un concerto esclusivo a Triggiano, nell’ambito dell’Estate a Triggiano 2025 e della 19ª edizione del Premio Trebbio. Un evento imperdibile patrocinato dal Comune di Triggiano e curato da CPMEventi APS, che promette emozioni forti e musica di alta qualità. Non perdere l’occasione di essere parte di questa serata unica!

