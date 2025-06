Patentino obbligatorio per i cani potenzialmente pericolosi in Lombardia L'avvocato | Una legge fatta senza criterio

In Lombardia, l'approvazione del patentino obbligatorio per cani potenzialmente pericolosi ha suscitato polemiche e dubbi. Questa nuova normativa, approvata senza un criterio chiaro, coinvolge proprietari di 26 razze considerate a rischio, tra cui Rottweiler, Pitbull e Cane Corso. Ma cosa ne pensano gli esperti? Il giurista specializzato in tutela animale denuncia: "Una legge senza considerazioni tecniche adeguate rischia di essere fuorviante e dannosa."

Il Consiglio regionale della Lombardia approva il disegno di legge che prevede l'obbligo di "patentino" per chi vuole convivere con cani che appartengono a 26 tipologie inserite in una "save list" tra cui Rottweiler, Cane corso, Dogo argentino, Pastore Tedesco e Pitbull. Il parere del giurista esperto in tutela e diritti degli animali: "Esclusi esperti come etologi, educatori cinofili e veterinari esperti in comportamento nella valutazione e ritorna la tanto discussa lista di cani attenzionati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - patentino - lombardia - legge

Lombardia, ok commissione SanitĂ a patentino per cani potenzialmente pericolosi - La Commissione SanitĂ della Lombardia approva il patentino per cani potenzialmente pericolosi, con una "save list" di 27 razze.

Cani pericolosi o, piuttosto, proprietari non preparati? Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato una legge che cambia approccio e introduce l’obbligo di un patentino formativo per i proprietari di 26 razze canine. L’obiettivo, come ha spiegato il rela Vai su Facebook

Translate postVia libera in @ConsLomb al #patentino per i proprietari di alcune tipologie di #cani “da salvare”. Il progetto di legge al Parlamento punta sulla tutela del benessere degli animali e della pubblica incolumità . Leggi su #LombardiaQuotidiano htt Vai su X

Lombardia, patentino obbligatorio per i cani “impegnativi”: approvata la proposta di legge; Obbligo di patentino per cani pericolosi, la Lombardia ci prova: 26 razze solo con esame e assicurazione; Patentino obbligatorio per i cani potenzialmente pericolosi in Lombardia. L'avvocato: Una legge fatta senza criterio.

Lombardia, patentino obbligatorio per i cani “impegnativi”: approvata la proposta di legge - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Segnala repubblica.it

Lombardia, arriva il patentino obbligatorio per i padroni di cani di razze «complesse», dal Pit Bull al Dogo - Approvata la legge che sposta il focus dal temperamento dell’animale alla competenza di chi lo adotta. Secondo vanityfair.it