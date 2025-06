Pastena furto in una tabaccheria | sradicata porta blindata

A Pastena, la tranquillità è stata scossa da un audace furto in una tabaccheria: i malviventi, con una manovra violenta, hanno sradicato la porta blindata, lasciando il titolare e i residenti senza parole. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione, poiché la banda sembra agire con un modus operandi simile a quello di due giorni fa ai danni di una gioielleria. La sicurezza del quartiere è ora più che mai sotto attenzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto a Pastena: nel mirino di una banda che sembrerebbe aver agito come nel raid messo a segno solo due giorni fa ai danni della gioielleria Pregem, un tabacchi situato a pochi passi dal porticciolo di Pastena in via Lungomare Colombo. Sradicata la porta blindata. Il titolare del tabacchi ha trovato la porta praticamente a terra e come ha potuto visionare dalle immagini del suo sistema di videosorveglianza, i balordi l’hanno buttata giù andando a smuovere con un piede di porco io cemento attorno al quale era stata inserita la porta. Oggi il titolare non sa darsi pace e pensa che probabilmente la porta sia stata messa in malo modo e già pensa a come potersi proteggere meglio mentre fa la conta dei danni sui valori portati via, perlopiù sigarette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it