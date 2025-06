Passante di Bologna soluzione tampone | Interventi rapidi poi l’opera vera

A Bologna, il futuro del nodo di trasporto si fa più chiaro: dopo gli interventi tampone rapidi per affrontare le criticità immediate, si aprirà un dibattito concreto sulla soluzione definitiva. Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia traccia la rotta: niente allargamenti ormai obsoleti, ma progetti innovativi e duraturi. La sfida è grande, ma con azioni concrete, il capoluogo emiliano può finalmente svoltare verso una mobilità più efficiente e sostenibile.

Bologna, 26 giugno 2025 – Gli interventi necessari, subito. Poi l’avvio di un confronto su quale infrastruttura realizzare per risolvere, una volta per tutte, i problemi del nodo di Bologna. Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, traccia la rotta del dopo ‘Passante di Mezzo’. Il robusto allargamento del tratto bolognese dell’A14 e dell’adiacente tangenziale pensato dieci anni fa non vedrà più la luce, ma questo non può, secondo il numero uno di Giorgia Meloni in Emilia-Romagna, chiudere il ragionamento su una soluzione strutturale dei problemi di traffico che interessano le Due Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, soluzione tampone: “Interventi rapidi, poi l’opera vera”

