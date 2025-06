passaggi festival fino al 29 giugno a fano100 libri in 5 giorni

Immergiti nell’atmosfera vibrante di Passaggi Festival a Fano, fino al 29 giugno: un evento imperdibile che trasforma il centro storico e il Lungomare Adriatico in un palcoscenico di cultura, arte e confronto. Con circa 100 libri presentati in soli 5 giorni, tra laboratori, mostre e spettacoli, il festival offre un viaggio tra Storia, Economia, Scienze e Filosofia, coinvolgendo grandi nomi e premiando i talenti più brillanti. Non perdere questa straordinaria occasione di scoperta e ispirazione!

Fano, 26 giu. (askanews) - "Fino al 29 giugno, a Fano, in centro storico e sul Lungomare Adriatico, "Passaggi Festival". Tredicesima edizione, circa 100 libri presentati in 5 giorni, dalla Storia all'Economia, dalle Scienze alla Filosofia: in più, laboratori per bambini e adulti, mostre e spettacoli. Un grande Festival con grandi nomi, tre i Premi assegnati: il Premio Passaggi a Igor Sibaldi, il Premio giornalistico Andrea Barbato ad Agnese Pini, e il Prermio Fuori Passaggi ai Modena City Ramblers. In più, un Premio speciale per le graphic novel, che raccontano il presente, a Cristina Olivi. Oltre ai premi abbiamo anche un evento speciale e un "Fuori programma": il primo con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, domenica 29 giugno alle ore 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net